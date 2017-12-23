Boehringer Ingelheim исследует технологию доставки препаратов на основе РНК

Компания Boehringer Ingelheim заключила партнерское соглашение с Evox Therapeutics с целью изучения способов доставки препаратов на основе РНК в секретируемых клетками везикулах, называемых экзосомами, сообщает In-Pharma Technologist.

В рамках соглашения будет использоваться платформа по разработке экзосом компании Evox, обеспечивающая использование таргетной технологии для создания наночастиц для естественной доставки препарата с целью проведения исследований in vitro и in vivo.

Партнеры уделят особое внимание заболеваниям, в лечении которых существуют наибольшие неудовлетворенные потребности, однако конкретные показания к применению не раскрываются.

По завершении исследований Boehringer Ingelheim может провести переговоры о заключении лицензионного соглашения для дальнейшей разработки кандидатных препаратов на основе РНК с использованием технологии доставки препаратов от компании Evox.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»