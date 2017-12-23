NICE отклоняет растворимый имплант для лечения редкого заболевания кожи

В проекте рекомендаций Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) отклонил препарат afamelanotide компании Clinuvel UK для лечения эритропоэтической протопорфирии (ЭПП), посчитав его слишком дорогим для применения в рамках Национальной системы здравоохранения (NHS), сообщает PharmaTimes.

ЭПП – наследственное генетическое заболевание, встречающееся у 500-600 человек в Англии. Оно приводит к накоплению в организме химических веществ – порфиринов. Основной симптом – гиперчувствительность кожи к солнечному свету и некоторым видам искусственного освещения, что часто приводит к быстрой и болезненной химической реакции в подкожной основе (фототоксичность).

В настоящее время не существует эффективного лечения для первопричины ЭПП или для профилактики/ослабления боли, причиняемой фототоксическими реакциями.

Afamelanotide (торговое наименование – Scenesse) представляет собой растворимый имплант, помещаемый под кожу до четырех раз в год. Он стимулирует выработку меланина, который способствует фотозащите, действуя, в основном, как фильтр, поглощающий ультрафиолетовое излучение и свет в видимой области спектра.

Однако, в проекте рекомендаций NICE говорится о том, что реальная ценность лечения препаратом остается неясной, и что эффективность затрат на препарат составляет от 278 тыс. до 1,7 млн фунтов стерлингов на сохраненный год жизни с поправкой на ее качество (QALY), что существенно превышает «потолок» в 100 тыс. фунтов стерлингов, установленный для лечения редких заболеваний, оценка которых осуществляется по Программе высокоспециализированных технологий в рамках NICE.

Комитет по оценке согласился с тем, что afamelanotide является инновационным продуктом, и что его выгода выходит за рамки сферы здравоохранения; это необходимо учесть в процессе принятия решения. Но даже при таком подходе маловероятно, что затраты на препарат могут быть сочтены эффективным использованием ресурсов NHS.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»