Ветераны и новички: TOP10 бестселлеров в 2018 году

Любой компании, которая хочет видеть свой препарат на первом месте в TOP10 бестселлеров в 2018 г. придется подождать. Лидирующая позиция прочно занята препаратом Humira компании AbbVie, сообщает FiercePharma со ссылкой на отчет EvaluatePharma. Объем продаж Humira в 2018 г. более чем вдвое превысит показатель ближайшего преследователя (рис.). По прогнозу экспертов EvaluatePharma, в 2018 г. объем продаж Humira составит 21 млрд долл., в то время, как продажи расположившегося на втором месте препарата Revlimid компании Celgene – 9,2 млрд долл. Успех Humira обусловлен еще и тем, что AbbVie удалось договориться с Amgen об отсрочке вывода на рынок биосимиляра оригинального препарата до 2023 г., несмотря на то, что разработанный Amgen биосимиляр уже одобрен FDA. Еще в августе 2018 г. аналитики EvaluatePharma прогнозировали, что объем продаж Humira в течение «патентной жизни» до 2022 г. составит около 180 млрд долл., что является абсолютным рекордом. Что касается Revlimid, то прогноз экспертов обусловлен тройным повышением цен на препарат в 2017 г. в общей сложности на 19,8%. В текущем году продажи препарата составили 7 млрд долл. На третьем и четвертом местах препараты Enbrel (Amgen/Pfizer) и Eylea (Regeneron/Bayer) с объемами продаж в 2018 г. 7,3 и 6,5 млрд долл. соответственно. Далее следует трио противоопухолевых препаратов Roche – Avastin, Rituxan и Herceptin с объемом продаж 6,4 млрд долл. каждый. Для компании эти препараты являются основным источником дохода уже в течение многих лет. Однако, предупреждают эксперты, не следует забывать, что эти препараты давно стали мишенью для разработчиков биосимиляров, которым удалось отвоевать определенную долю рынка. Так, в Европе объем продаж Rituxan в III квартале 2017 г. упал на 16%. Roche «ответила» получением одобрения на иммунотерапевтический препарат Tecentriq для лечения ряда форм рака. На восьмом месте препарат Remicade компании Johnson & Johnson с прогнозируемым объемом продаж 6,3 млрд долл. Препарат уже теряет долю рынка в Европе из-за биосимиляров, а в США свои аналоги представили Pfizer и Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD). Между тем, отмечают эксперты, даже более чем через год после лонча, биосимиляр Inflectra (Pfizer) не набрал предполагаемого коммерческого потенциала. Что касается биосимиляра от Merck & Co., то его влияние на рынок Remicade пока еще не ясно. Чтобы перебороть ситуацию со стагнацией своего биосимиляра Pfizer недавно направил иск в суд против Johnson & Johnson, обвиняя компанию в применении антиконкурентной практики. В частности, в иске говорится, что американские компании медицинского страхования ранее классифицировали Inflectra наравне с Remicade, но затем пересмотрели свое решение под давлением Johnson & Johnson, которая пригрозила им отказом в значительных скидках, если в контрактах с ними не будет положения, блокирующего покрытие Inflectra и других биосимиляров Remicade. В результате, на текущий момент объем продаж Remicade в США составляет 3,45 млрд долл., а Inflectra – 74 млн долл. На девятом и десятом местах, по прогнозу EvaluatePharma, расположатся сравнительно новые препараты – Keytruda (Merck & Co.) и Xarelto (Johnson & Johnson/Bayer) с объемом продаж 6,1 млрд долл. каждый. Илья Дугин

