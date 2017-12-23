Торговые сети смогут торговать лекарствами при наличии лицензии на осуществление фармдеятельности

Минпромторг России выставил на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации торговыми организациями лекарственных препаратов», которым предлагается закрепить право торговых организаций реализовывать лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта, при наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

«Свободная реализация лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, ‎в торговых организациях позволит повысить уровень их доступности, в том числе безрецептурных жаропонижающих, противопростудных препаратов, средств наружного применения, витаминов, желудочно-кишечных, абсорбирующих препаратов, а также создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки, что позволит экономить время особенно для занятой части населения», – считают в Минпромторге.

В министерстве также рассчитывают, что «в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарственных препаратов, реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции в данной отрасли и приведет ‎к снижению цен на отдельные категории лекарств».

Предполагается, что соблюдение требуемых условий хранения и реализации лекарств в магазинах будет контролироваться органами Росздравнадзора в рамках проводимых контрольных мероприятий и проверок.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 17 января 2018 г.

«Фармацевтический вестник»