«Рафарма» представила свои достижения в Государственной думе

20 декабря компания «Рафарма» представила свои достижения в Государственной думе Российской Федерации на выставке «Липецкая область – инновационный вектор развития». Глава администрации Липецкой области Олег Королев назвал выставку «фиксацией успешности развития региона, который с двухтысячного года в два раза увеличил объем промышленного производства».

В рамках выставки на стенде компании «Рафарма», с апреля 2017 г. вошедшей в сегмент «Производство» Группы компаний «ПРОТЕК», были представлены препараты собственного портфеля компании, состоящего из антибиотиков, диабетических, кардиологических и других жизненно важных лекарственных препаратов. Президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев и генеральный директор АО «Рафарма» Владимир Ильюшин также представили лидерам думских фракций первый противоопухолевый препарат из продуктового портфеля «ФармФирмы «Сотекс», производимый на площадке «Рафарма» после ее вхождения в Группу.

Интерес к одному из крупнейших фармацевтических проектов в современной России проявил председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, отметив крайнюю важность реализации стратегии импортозамещения и формирования лекарственной безопасности страны.

Президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев подчеркнул значимость площадки «Рафарма» в с. Тербуны для развития производственного сегмента крупнейшего фармацевтического холдинга в России и заверил законодателей: «Инвестиции ГК «ПРОТЕК» в инновационное фармацевтическое производство в Липецкой области – вклад как в развитие промышленного потенциала региона, так и в создание самодостаточной инновационной фармацевтической отрасли в России».

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»