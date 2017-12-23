«Об утверждении формы документа о результатах мониторинга безопасности биомедицинского клеточного продукта, осуществляемого владельцем регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта» United Therapeutics заключает сделку для урегулирования обвинений в «откатах» » Roche покупает американского производителя противоопухолевых препаратов Ignyta Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила о приобретении американской Ignyta Inc за 1,7 млрд долл. (27 долл. за акцию) в целях расширения портфеля противоопухолевых препаратов, сообщает Reuters. Ignyta продолжит свою деятельность в Сан-Диего (штат Калифорния). Компания специализируется на разработке лекарственных препаратов для лечения редких форм рака. Самым продвинутым продуктом является entrectinib, проходящий базовые клинические исследования. Кроме entrectinib, в разработке у Ignyta целый ряд экспериментальных препаратов генной терапии. Сделку планируется завершить в 1-й половине 2018 г. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»