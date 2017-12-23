За нарушения при внесении данных в систему мониторинга лекарств можно получить штраф до 100 тысяч рублей

Законопроект об установлении административной ответственности за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарственных препаратов для медицинского применения Госдума приняла в первом чтении 21 декабря.

В соответствии с документом, несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарств

влечет наложение административного штрафа:

— на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

— на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;

— на индивидуальных предпринимателей – от пятидесяти тысяч до ста тысяч

рублей.

Поправки ко второму чтению должны до 19 января 2018 г. Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Этот документ является законом-спутником принятого 20 декабря во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения).

Больше всего споров у народных избранников вызвал вопрос о сроках внедрения повсеместной маркировки лекарств. При обсуждении этого вопроса депутат Алексей Куринный вынес на отдельное голосование поправку, касающуюся сроков вступления закона с 1 января 2020 года, настаивая на сохранении срока 1 января 2019 года. Однако большинство депутатов проголосовали за вариант Комитета по охране здоровья Госдумы – срок вступления закона с 1 января 2020 года.

«Фармацевтический вестник»