«Роснефть» и АФК «Система» подписали мировое соглашение

НК «Роснефть» и «Башнефть» сообщили, что с АФК «Система» подписано мировое соглашение. Вместо требуемых по иску о реорганизации «Башнефти» 136,3 млрд рублей убытков корпорация выплатит 100 млрд рублей.

«Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Республики Башкортостан», – говорится в сообщении на сайте «Роснефти».

АФК «Система» возместит 100 млрд рублей убытков до 30 марта 2018 года. Деньгами корпорации помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк РФ.

В сообщении «Роснефти» также указывается, что «после полного погашения указанной суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий». Значит ли это, что поданный «Роснефтью» и «Башнефтью» 7 декабря второй иск к «Системе» на сумму 131,6 млрд рублей, также будет аннулирован, не уточняется.

Судебная тяжба между «Роснефтью», «Башнефтью» и АФК «Система» длилась с мая 2017 года – первый иск был связан с возмещением убытков на 136,3 млрд рублей, которые понесла компания «Башнефть» в результате ее реорганизации в 2014 году. С момента начала рассмотрения иска АФК уже дважды объявляла о техническом дефолте, а акции некоторых принадлежащих «Системе» компаний были арестованы. Среди них и 100% акций ГК «Медси», одного из лидеров рынка медуслуг, занявшей в 2016 году третью строчку рейтинга «ТОП100 частных многопрофильных клиник России» Аналитического центра Vademecum.

Впервые о возможном заключении сторонами мирового соглашения стало известно в начале октября 2017 года. Позднее представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что его компании неинтересны арестованные в ходе судебной тяжбы активы «Системы». Когда Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с АФК 136,3 млрд рублей, корпорация заявила о готовности возместить ущерб, но продолжить борьбу в кассационной инстанции суда.

Источник: Роснефть

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