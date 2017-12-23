Андрей Цветков назначен главой Минздрава Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра здравоохранения – им стал Андрей Цветков, до этого работавший главврачом Свердловского областного противотуберкулезного диспансера. Соответствующий указ уже подписан, сообщили в правительстве Свердловской области.

«У нас есть серьезная проблема, связанная с удаленностью наших населенных пунктов и оказанием первичной медицинской помощи. Прошу вас особое внимание уделить реализации программы доступности медицинской помощи – строительству и оснащению общеврачебных практик, ФАПов. И самая главная задача – это привлечение специалистов в учреждения здравоохранения. Мы приняли соответствующую программу, у нас сегодня есть средства для обеспечения жильем специалистов не только в селе, но и в малых, и в средних городах. Надеюсь, что мы за пять лет вопрос закрепления медицинских кадров решим», – определил Куйвашев основные задачи для нового министра.

Андрей Цветков окончил Уральский государственного медицинский институт. Работал медбратом выездной бригады станции скорой помощи, врачом, затем главврачом больниц в городах Среднего Урала. В 2012 году Цветков возглавил Свердловский областной противотуберкулезный диспансер.

Источник: Правительство Свердловской области

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