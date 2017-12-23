Госдума утвердила штрафы за оборот лекарств без маркировки

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за продажу препаратов без специальной маркировки – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.

«Несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», – говорится в тексте законопроекта.

Поправки ко второму чтению должны быть представлены до 19 января 2018 года. Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Законопроект был одобрен и внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2017 года.

Сегодня также стало известно, что Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о маркировке лекарственных средств. В соответствии с законом, маркировка всех препаратов станет обязательной с 1 января 2020 года, однако для отдельных категорий лекарств ее могут ввести и раньше – конкретные сроки оставлены на усмотрение правительства.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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