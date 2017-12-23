Суд подтвердил сговор Минздрава Удмуртии с поставщиками лекарств

Арбитражный суд Удмуртской Республики подтвердил факт заключения антиконкурентного соглашения между Минздравом региона, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация». Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Удмуртской Республике.

«Арбитражный суд Удмуртской Республики подтвердил законность решения Удмуртского УФАС России о наличии антиконкурентного соглашения, заключенного между: Министерством здравоохранения Удмуртской Республики, ГУП УР «Аптеки Удмуртии», ГУП УР «Фармация», – сообщили в УФАС.

Комиссия УФАС выявила сговор в августе 2017 года. Минздрав региона не согласился с решением антимонопольного ведомства и попытался обжаловать его в суде, но безрезультатно.

За месяц до того, как УФАС выявила сговор в июле 2017 года, экс-руководители данных предприятий – Иван Алабужев (ГУП «Аптеки Удмуртии») и Алексей Мерзляков (ГУП «Фармация») – были уволены из-за выявленных в ходе проверок финансовых нарушений на общую сумму 700 млн рублей. На их место была назначена бывший руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко. Она стала антикризисным менеджером обеих организаций. Ее задачей стала остановка всех процессов, связанных с преднамеренным банкротством. По словам главы республики Александра Бречалова, она справилась с этой задачей.

В октябре 2017 года Муталенко стала заместителем председателя Правительства Удмуртии, а предприятия возглавил Константин Егоров.

Источник: УФАС по Удмуртской Республике

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