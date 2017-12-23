GE Healthcare и «МТЛ» локализовали производство УЗИ и КТ

Компания GE Healthcare 21 декабря открыла линию по производству диагностического медицинского оборудования на базе предприятия «МТЛ» в подмосковной Малаховке. На новом производстве планируют выпускать 16/32 и 64/128-и срезовые компьютерные томографы Optima, а также ультразвуковые сканеры Logiq и маммографы Voluson. Мощность линии составит 600 единиц оборудования в год.

В церемонии запуска приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент АО «МТЛ» Анатолий Дабаго и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

Компания «Медицинские технологии ЛТД» занимается разработкой и производством высокотехнологичного медицинского рентгенодиагностического оборудования. В 2016 году, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка «МТЛ» составила 1,097 млрд рублей, чистая прибыль – 64,4 млн рублей. По данным РБК на 2014 год, совладельцами компании были Анатолий Дабагов и Али Эйлазов.

GE Healthcare – медицинское подразделение корпорации General Electric, один из ведущих мировых производителей тяжелого медицинского оборудования. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи российского представительства GE Healthcare в 2016 году составила 7,142 млрд рублей, чистая прибыль – 502,4 млн. рублей. Летом 2015 года российское представительство GE Healthcare подписало с правительством Московской области соглашение о локализации производства медицинской диагностической техники. Инвестиции в проект оценивались в 600 млн рублей.

Ранее, в декабре 2017 года, Минпромторг опубликовал проект постановления, согласно которому в перечень медицинских изделий, подпадающих под правило «Третий лишний», включаются 12 новых наименований, в том числе ультразвуковые сканеры.

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