Владимир Путин подписал указ о развитии конкуренции

Президент России подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», документом также утвержден Национальный план развития конкуренции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, в каждой отрасли должно быть не менее трех хозяйствующих субъектов, из которых одна – частная компания. Кроме того, указ декларирует увеличение закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Указ предлагает общественным организациям и профессиональным объединениям принимать активное участие в работе совещательных органов по развитию конкуренции, а также использовать общественный контроль для выявления ограничения конкуренции и необоснованных административных барьеров.

В качестве ожидаемых результатов конкуренции в сфере здравоохранения указаны «обеспечение функционирования рынка лекарственных препаратов и медизделий на принципах взаимозаменяемости», снижение цен на лекарства и медицинские изделия и улучшение их доступности для граждан, обеспечение недискриминационного распределения средств системы ОМС за оплату оказанных медицинских услуг.

В 2016 году Федеральная антимонопольная служба разработала проект национального плана по развитию конкуренции, в соответствии с которым Правительство РФ должно было до 1 февраля 2017 года выделить основные критерии развития конкуренции как для регионов, так и по целым по отраслям, в том числе и для здравоохранения.

Источник: Официальный сайт Президента РФ

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