GE открыла производство медицинского диагностического оборудования в Подмосковье

21 декабря GE Healthcare открыла в Подмосковье новое производство высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования для обеспечения потребностей населения страны доступом к качественному медицинскому обслуживанию. Производственная площадка, открытая в партнерстве с АО «МТЛ», будет выпускать новейшие модели компьютерных томографов и ультразвуковых систем GE, не имеющие российских аналогов в соответствующих сегментах. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки, а также президент АО «МТЛ» Анатолий Дабагов.

Новая производственная площадка позволит существенно расширить линейку и увеличить объем производимого в России оборудования GE Healthcare. С 2009 года GE Healthcare осуществляла производство медицинского оборудования на базе завода АО «МТЛ» в городе Москве. За это время компании поставили в медицинские учреждения в различных регионах страны порядка 500 локализованных в России компьютерных томографов и ультразвуковых систем. В рамках расширения программы локализации в 2015 году GE Healthcare и Правительство Московской области заключили соглашение о размещении производства медицинского оборудования GE в городском округе Люберцы на территории технопарка «Лидер».

Локализация продукции GE Healthcare отвечает задачам, определенным в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», и поможет удовлетворить растущий спрос на высокоточные и эффективные диагностические технологии, обеспечив российских врачей в частных и государственных клиниках оборудованием мирового класса.

На данный момент на площадке налажено сборочное производство не имеющих аналогов среди оборудования, производимого в России, 16/32-срезовых компьютерных томографов Optima CT540 и 64/128-срезовых Optima CT660 , включая модификацию 128-срезовой модели, оснащенной современным алгоритмом интеллектуальной коррекции движения коронарных артерий. Благодаря этой технологии врачи могут успешно проводить компьютерную томографию сердца даже пациентам с частым и нерегулярным пульсом. В ближайшее время планируется расширение линейки выпускаемых компьютерных томографов новыми моделями Revolution.

В рамках предприятия также производятся ультразвуковые сканеры экспертного класса Logiq S8 , оснащенные современным программным обеспечением для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, и ультразвуковые системы Voluson E6 , являющиеся первой локализованной системой экспертного класса для проведения полного спектра обследований в области женского здоровья.

Производственная мощность предприятия составит до 600 единиц оборудования в год, впоследствии производство может быть увеличено. Планируется, что первое оборудование поступит в больницы и клиники Московской области уже до конца этого года.

Комментируя запуск производственной площадки, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил:

«Каждый такой проект важен. Востребованность УЗИ-аппаратов, КТ, другого медицинского оборудования крайне высока в России и то, что локализация происходит здесь — это очень приятный, позитивный сигнал. Не менее приятно, что российский партнер имеет дальнейшие планы по приглашению крупнейших медицинских производителей оборудования сюда на свою площадку. Я не сомневаюсь, что условия, которые мы создаем, компенсации, льготы позволят и другим успешным, ведущим в мире компаниям прийти сюда».

Президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки отметила:

«Открытие производства GE Healthcare в Московской области является новым этапом нашей успешной работы в России. Мы хотим поблагодарить наших партнеров, компанию «МТЛ», за поддержку и правительство Московской области за доверие, оказанное нам на всех этапах реализации этого проекта. Сегодня качественная диагностика немыслима без современных высокоточных технологий. Мы рады, что благодаря нашей работе инновационное оборудование GE Healthcare, производимое в России, станет более доступным для российских медицинских учреждений и принесет пользу пациентам по всей стране».

Анатолий Дабагов, президент АО «МТЛ», подчеркнул:

«Переезд на новую производственную площадку дал нам возможность делать больше для российского здравоохранения. Мы гордимся тем, что в партнерстве с мировым технологическим лидером, компанией GE Healthcare, мы можем производить для медицинских учреждений России широкий спектр медицинской техники мирового уровня. Мы также благодарны администрации Московской области за создание благоприятного климата для работы инвесторов.»

gmpnews