Roche выкупит акции Ignyta за 1,7 млрд долларов

Достигнуто соглашение по приобретению компанией Roche американского разработчика биологических противоопухолевых лекарств Ignyta. Стоимость сделки оценивается в 1,7 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

За каждую ценную бумагу инвесторы Ignyta получат по 27 долларов, что на 74% больше стоимости акций компании на момент закрытия биржи в четверг. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2018 года.

По условиям договора, Ignyta продолжит клинические исследования перспективного препарата энтректиниба (entrectinib). Также в портфеле компании есть несколько противоопухолевых средств на более ранних стадиях разработки.

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