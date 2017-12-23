Томские фармакологи создают безопасный противовоспалительный препарат

Фармакологи томской компании «Ифар» работают над противовоспалительным препаратом с принципиально новым механизмом действия, который обеспечит его безопасное применение.

«Большинство противовоспалительных лекарства в мире — это ингибиторы фермента циклооксигеназы, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. Самые сильные из них — например, индометацин — практически не применимы длительными курсами, поскольку вызывают язву желудка, это побочный эффект ингибирования циклооксигеназы — говорит генеральный директор «Ифар» Вениамин Хазанов. — Как быть людям с хроническими воспалениями, ревматоидным артритом? Наш препарат, в случае успешного прохождения всех испытаний, будет прорывом в терапии хронических воспалений, поскольку не влияет на циклооксигеназу. Его мишень другой фермент — индуцибельная NO-синтаза, у него не будет характерных побочных эффектов известных нестероидные противовоспалительных препаратов».

По результатам проведенных испытаний на животных мы видим, что новый препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Как уточнил Вениамин Хазанов, лекарство проявляет высокую эффективность и низкую токсичностью, что дает ему перспективы в скором времени выйти на этап клинических испытаний.

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