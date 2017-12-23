О порядке подтверждения целевого назначения товаров, ввозимых для фармпроизводства

Министерство промышленности и торговли опубликовало для общественного обсуждения проект приказа об утверждении Порядка подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, предназначенных для производства фармацевтической продукции, предусмотренных приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293» и классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0206.

Для получения подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации сырья организация-производитель фармацевтической продукции представляет в Министерство заявление о подтверждении целевого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации сырья. Заявление представляется в оригинале (в произвольной форме), а прилагаемые документы в оригинале либо в копиях.

В заявлении указываются:

наименование и количество сырья, в отношении которого запрашивается подтверждение о целевом назначении, а также его коды (до десятого знака кодирования) в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

информация о стране-экспортере и производителе сырья;

код и наименование таможенного органа, в который будут подаваться сведения о заявителе или осуществляться таможенное декларирование.

К заявлению прилагаются:

копии контрактов (договоров) и дополнительные соглашения к указанным контрактам (договорам), на основании которых производится ввоз сырья;

копия действительного регистрационного удостоверения на лекарственное средство;

техническая документация производителя (изготовителя) на изготавливаемый товар (технические условия, технические регламенты и иные документы, позволяющие идентифицировать сырье как используемые для производства фармацевтической продукции);

копия титульного листа промышленного регламента и копии разделов промышленного регламента, содержащих сведения о характеристике основного сырья, вспомогательных материалов, полупродуктов с указанием назначения.

Принятие предлагаемого проекта приказа не повлечет необходимости внесения изменений в иные нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.

Проект приказа соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров Российской Федерации.

gmpnews