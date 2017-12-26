ГК Алкор Био завершает год выпуском 14 новых аллергенов

В последних числах декабря Группа компаний Алкор Био – предприятие, специализирующееся на разработке и производстве тест-систем для лабораторной диагностики – выпустила на рынок очередную партию аллергенов. На этот раз лаборатория аллергологии разработала 14 новинок.

Таким образом, сегодня в каталоге ГК Алкор Био – 739 аллергенов и смесей аллергенов всех основных групп, 28 из них – это аллергокомпоненты: нативные и рекомбинантные. В общей сложности в 2017 году лаборатория аллергологии расширила линейку продуктов для in vitro аллергодиагностики на 69 позиций, по большей части это — пищевые, лекарственные, пыльцевые и профессиональные аллергены. Чуть скромнее расширился ассортимент аллергенов из других групп: инсектные, клещевые, паразитарные, эпидермальные аллергены, аллергены плесневых и дрожжевых грибов, домашней пыли и др.

Пополнение декабря выглядит следующим образом: 6 пищевых аллергенов (Алыча, Аспартам (E951), Сахарный тростник, Лактоза, Голубика, Ревень), 5 аллергенов из группы «сорные травы» (Астра садовая Callistephus chinensis, Герань Pelargonium spp., Космея Cosmos bipinnatus, Пион Paeonia spp., Лилия Lilium candidum), 2 аллергена, относящихся к группе «плесневые и дрожжевые грибы» (Penicillium expansum, Streptomyces griseus) и 1 из группы «пыльца деревьев» (Вяз толстолистный Ulmus crassifolia).

Столь широкий ассортимент позволяет врачам подбирать необходимый перечень аллергенов для диагностики аллергии практически у любого пациента. Все аллергены производства ГК Алкор Био подходят для работы на наборе реагентов «АллергоИФА-специфические IgE» того же производителя, предназначенном для количественного определения специфических Ig E в сыворотке крови человека. Аллергены находятся в жидкой биотинилированной форме, что обеспечивает высокую биодоступность для связи со специфическими IgE, находящимися в сыворотке крови пациента. Такой формат аллергенов производства ГК Алкор Био позволяет говорить о высокой специфичности и чувствительности метода.

gmpnews