Новое производство «Эвалар» должны запустить летом 2018 года

Алтайская фармацевтическая компания «Эвалар» запускает в 2018 году в Бийске новый производственный комплекс за 5 млрд руб. Как уточнили “Ъ-Сибирь” в компании, сейчас закончены работы по строительству административно-бытового лабораторного корпуса, на площадях которого разместится микробиологическая лаборатория. Также завершено строительство склада готовой продукции — сейчас там идут пуско-наладочные работы и проверка систем.

«Ведется строительство первого участка лекарственных препаратов из растительного сырья, а также ведется проектирование второго участка лекарственных препаратов из синтетического сырья»,— рассказала “Ъ-Сибирь” председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева. По ее словам, завершить строительство первого участка лекарственных препаратов из растительного сырья планируется до конца первого квартала 2018 года: «Заказ на оборудование для этого участка уже размещен в Германии. Установка основного технологического оборудования на данном участке планируется до июня 2018 года. Запуск этого производственного участка планируется в июле-августе 2018 года».

Проект реализуется на земельном участке 3,4 га. Общая площадь здания составляет 34,4 тыс. кв. м, из них производственная часть — 19,3 тыс. кв. м, склад готовой продукции — 8,6 тыс. кв. м. Планируемая мощность первой линии составит 1 млрд таблеток и капсул в год. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году, что позволит компании дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд руб. в год. Максимальные производственные мощности действующего завода составляют 3 млрд таблеток и капсул в год.

Планируется, что на новом предприятии будет создано 300 рабочих мест. «Уже назначены на должности начальники цехов, которые проходят стажировку на действующем заводе „Эвалар“. Также компания в сотрудничестве с Алтайским государственным техническим университетом производит набор мастеров-технологов, которые пройдут обучение для перевода на новый производственный комплекс»,— рассказала госпожа Прокопьева.

Она отметила, что запуск нового участка по производству растительных лекарств увеличит потребности компании в растительном сырье как минимум на четверть: «Сейчас мы исследуем возможности различных регионов, как с точки зрения организации собственного агрокомплекса, так и с точки зрения наличия надежных поставщиков растительного сырья». «Эвалар» самостоятельно выращивает более 40% растительного сырья на собственных плантациях площадью 1 тыс. га, расположенных в предгорьях Алтая, остальное закупает у иностранных производителей.

gmpnews