Минздрав РФ: На 1 ноября 2017 года унифицировано 99,5 % записей ЕСКЛП

Министерством здравоохранения совместно с государственной корпорацией «Ростех» разработана и внедрена в опытную эксплуатацию информационно-аналитическая система (ИАС) мониторинга и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок лекарственных препаратов.

Для создания новой схемы управления закупками Минздравом разработан структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов на основе государственных реестров, зарегистрированных лекарственных средств, и предельных отпускных цен. Совместно с заинтересованными федеральными органами проведена интеграция созданной информационно-аналитической системы с единой информационной системой в сфере закупок. Каталог лекарств встроен в систему закупок и даёт возможность вносить туда структурированную информацию, которая автоматизировано обрабатывается и передаётся уже системе мониторинга закупок. Это позволяет оперативно анализировать информацию на уровне планирования закупок и по результатам конкурсных процедур. Также система автоматизировано рассчитывает средневзвешенные рыночные цены на аналогичные закупки по международным непатентованным и торговым наименованиям лекарств и объективизирует все отклонения от них.

Для функционирования единой информационной системы в сфере закупок с момента начала тестовой эксплуатации ИАС Минздравом России совместно с заинтересованными ведомствами Российской Федерации ведется унификация сведений о международных непатентованных наименований лекарственных средств, форм и дозировок лекарственных препаратов в едином справочнике классификаторе лекарственных препаратов (ЕСКЛП), выработаны единые принципы ведения и передачи структурированных сведений из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения (ГРЛС). При этом объем сведений, содержащийся в ГРЛС, закреплен нормативным актом — порядком ведения государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Информация о том, что единый справочник классификатор носит разнородный характер, не соответствует действительности.

По состоянию на 1 ноября 2017 года унифицировано 99,5 % записей ЕСКЛП.

Таким образом, к моменту промышленной эксплуатации информационно-аналитической системы с 1 января 2018 года все государственные и муниципальные заказчики будут иметь возможность вносить информацию о контрактах на закупку лекарственных препаратов в структурированной форме с использованием унифицированного ЕСКЛП.

В настоящее время информационная аналитическая система работает в тестовом режиме. Она наполняется данными, при этом отрабатываются её технические параметры и процессы. В промышленную эксплуатацию система будет введена с 1 января 2018 года.

Более того, государством регулируются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, что исключает возможность роста цен на них. Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора – в ноябре 2017 года по отношению к октябрю 2017 года в среднем по России, розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,2%, закупочные (оптовые) цены снизились на 0,3%.

Таким образом, утверждение, о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, основана на неполном понимании существа проводимой работы, либо осознанном желании помешать созданию прозрачной закупочной среды и снижению цен на лекарства при государственных закупках.

gmpnews