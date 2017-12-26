Три казахстанских фармзавода планируют выпускать инсулины

Казахстанские производители «Карагандинский фармацевтический комплекс», «Хикма СНГ» и «Элеас» в рамках долгосрочных договоров с «СК-Фармацией» в скором времени планируют начать выпуск 19 наименований инсулинов.

В Казахстане насчитывается более 300 тысяч людей с диагнозом сахарный диабет, и ежегодно эта цифра растет. В таких условиях собственное производство противодиабетических препаратов обретает все большую социальную значимость.

По словам исполняющей обязанности Председателя Правления «СК-Фармации» Шарии Исмухановой, для обеспечения пациентов с сахарным диабетом Единый дистрибьютор ежегодно закупает 22 наименования инсулинов. «В 2017 году Единый дистрибьютор закупил инсулинов на общую сумму 6,6 млрд. тенге», — рассказала Шария Исмуханова.

Тем не менее, при обеспечении пациентов инсулинами время от времени возникают перебои. «Увеличиваются и темпы роста заболевания, и его выявляемость, поэтому не всегда медицинским организациям удается правильно спланировать требуемые объемы, и в течение года они увеличивают свой заказ. А на дополнительный закуп лекарств уходит драгоценное время», — отметила Шария Исмуханова.

По словам руководителя Единого дистрибьютора, решением проблемы станет отечественное производство инсулинов. «В настоящее время у нас заключены три долгосрочных договора с отечественными компаниями, которые планируют в ближайшие годы запустить производство инсулинов – это компании «Карагандинский фармацевтический комплекс», «Хикма СНГ» и «Элеас», победившие в открытом конкурсе на базе Единого дистрибьютора».

По условиям договора, компании в течение пяти лет должны наладить выпуск препаратов в соответствии с международными стандартами надлежащей производственной практики GMP. «Карагандинский фармацевтический комплекс» планирует выпускать 8 наименований инсулинов, еще 8 – компания «Элеас». А в рамках проекта недавно вошедшего на казахстанский рынок инвестора Hikma Pharmaceuticals планируется наладить выпуск еще 3 наименований инсулинов.

Как только производство фармацевтической продукции мирового уровня будет налажено в Казахстане, в течение последующих 10 лет инсулины для бесплатного обеспечения пациентов с сахарным диабетом будут закупаться у них.

mz.gov.kz