Международные фармкомпании пожаловались на задержку регистрации цен на новые ЛП

Министерство здравоохранения не успевает к новому году зарегистрировать цены на новые жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), следует из письма Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе федеральной антимонопольной службе Игорю Артемьеву. В начале 2018 года на российском рынке может не оказаться около 60-ти новых препаратов для лечения онкологических, генетических и других тяжелых заболеваний, потому что ЖНВЛП не могут продаваться без зарегистрированной цены, предупредили в AIPM.

В ассоциацию AIPM входят более 60 крупнейших международных фармацевтических корпораций, в том числе включая Pfizer, Merck, Teva, GlaxoSmithKline и другие.

В 2017 году в перечень ЖНВЛП добавили 60 новых действующих веществ — это около 80 брендов лекарств, подсчитал РБК. Пока в реестре цен ЖНВЛП числятся только две цены на новые препараты.

Согласно постановлению № 865 Минздрав должен рассмотреть документы в течение 15 рабочих дней, но ведомство может запросить дополнительную информацию и продлить срок еще на 10 дней. В случае положительного решения ведомство пересылает документы в ФАС на ценовой анализ. Как подсчитали в ассоциации на основании отзывов своих членов, документы по 70% препаратов пока не дошли до ФАС.

ФАС одобрила цены на семь брендов, рассказала РБК начальник управления контроля социальной сферы и торговли службы Надежда Шаравская. Сейчас на рассмотрении у ФАС цены еще на девять лекарств, уточнила она.

Поскольку препараты ЖНВЛП с незарегистрированной ценой не могут обращаться на рынке, компании не только лишатся возможности продавать новые партии лекарств, но и находящиеся на складах оптовых компаний запасы медикаментов, в больницах и в аптеках будут «заморожены», подчеркивает в своем письме AIPM. В ассоциации указывают, что замечания Минздрава часто носят технический характер. Кроме того, ведомство может вернуть документы с определенными замечаниями, а при повторной подаче предъявить производителю новые претензии. Проблемы с регистрацией цен РБК подтвердили представители двух крупных фармацевтических компаний (выпускают 12 новых ЖНВЛП).

Минздрав обесценивает работу по формированию нового перечня ЖНВЛП, утверждает исполнительный директор ассоциации AIPM Владимир Шипков.

gmpnews