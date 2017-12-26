ФАС поддержит российских производителей при регистрации цен лекарственных препаратов

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев встретился с главами крупнейших российских фармацевтических компаний – ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «Биокад». На встрече были обсуждены способы поддержки отечественных фармпроизводителей в разрабатываемом проекте постановления Правительства Российской Федерации «О государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

В результате обсуждения было достигнуто понимание о необходимости при регистрации цен лекарственных препаратов поддержать российских производителей в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Речь идет о 15% преференции российским производителям по ст.14 Закон о контрактной системе и приказу Минэкономразвития №155. Таким образом, предусматривается снижение цен российских дженериков при их регистрации на 15% меньше, чем снижение цен иностранных дженериков от цен соответствующих референтных препаратов.

Также обсуждался вопрос использования при регистрации предельных отпускных цен производителей информации о ценах в референтных странах. По результатам обсуждения принято решение разработать критерии к используемым источникам информации о ценах, а также дополнительно проработать с представителями фармрынка вопрос целесообразности расчета предельных отпускных цен на основе трех минимальных цен в референтных странах с целью исключения влияния аномально низких цен на регистрируемые в России цены.

«Мы считаем очень важным проводить такого рода совещания с представителями российских производителей, для того что бы сделать процесс поддержки отечественного производства более эффективным», — отметил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

gmpnews