В 2018 году в Эфиопии запустят в работу китайский фармацевтический индустриальный парк

В Эфиопии в марте 2018 года начнется эксплуатация построенного Китаем индустриального парка Килинто, в котором разместятся фармацевтические компании. Об этом 25 декабря сообщил представитель эфиопской стороны.

Руководитель проекта в индустриальном парке Килинто Гетахун Агенеу сообщил журналистам, что данный проект завершен на 75%.

Строительство располагающегося на территории в 270 га индустриального парка ведется китайской компанией China Tiesiju Civil Engineering Group, стоимость проекта составляет 204 млн долларов США. Всемирный банк в форме кредита осуществляет полное финансирование строительства парка.

После завершения работ в индустриальном парке Килинто будет построено 18 км асфальтированных дорог, будут созданы возможности для получения базовых общественных услуг, зеленые зоны, склады, бизнес-центры и места для парковки автомобилей.

В настоящее время в Эфиопии ведется строительство или введены в эксплуатацию 15 индустриальных парков.

ИСТОЧНИК: СИНЬХУА НОВОСТИ

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