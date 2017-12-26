МЭР поддержало предложение разрешить продажу лекарств в магазинах

В Минэкономразвития не поступал законопроект Минпромторга о продаже лекарств в магазинах, при этом ведомство поддерживает установление правовых оснований для продажи лекарств в розничных торговых сетях, сообщили RNS в пресс-службе Минэкономразвития.

«Официально законопроект Минпромторга в Минэкономразвития России не поступал. Вместе с тем Минэкономразвития поддерживает установление правовых оснований для продажи лекарственных средств в розничных торговых сетях и полагает, что допуск объектов розничной торговли к реализации лекарственных препаратов является позитивным изменением, направленным как на развитие конкуренции на фармацевтическом рынке, так и на повышение доступности лекарственных препаратов для конечных потребителей», — сообщили в ведомстве.

В Минэкономразвития отметили, что, по мнению министерства, «при формировании перечня лекарственных препаратов для реализации в сетях розничной торговли необходимо руководствоваться такими критериями, как возможность отпуска препаратов без рецепта и консультации со специалистом (врачом), а также отсутствие особых условий хранения и риска причинения вреда здоровью при несоблюдении покупателем инструкции по порядку и способу применения препарата».

rns