Roche купит производителя онкопрепаратов Ignyta за $1,7 млрд

Швейцарская фармкомпания Roche покупает американского производителя лекарств Ignyta, объявили в компании. С помощью этой сделки Roche рассчитывает расширить портфель онкопрепаратов.

Roche заплатит $27 за каждую акцию Ignyta – это на 75% больше их стоимости на закрытии торгов 21 декабря на бирже NASDAQ. Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний.

Roche интересует разработанный Ignyta препарат entrectinib для лечения немелкоклеточного рака легкого, который проходит сейчас клинические испытания.

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2018 года.

Ignyta специализируется на генной терапии онкозаболеваний. По итогам 2016 года компания получила убыток в $103,6 млн – на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 году Roche заплатила $8,3 млрд за биотехнологическую компанию InterMune. Компании был интересен pirfenidone для лечения легочного фиброза, который ожидал одобрения американского регулятора.

Roche представлена в ста странах, в 2016 году в компании работало более 94 тысяч человек. Выручка компании в 2016 году выросла на 5% к предыдущему году и составила 50,6 млрд швейцарских франков ($51,2 млрд), чистая прибыль выросла на 7% – до 9,7 млрд франков ($9,9 млрд).

Источник: Roche

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