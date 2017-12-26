«Биокаду» выделили почти 10 га под новый фармзавод в Санкт-Петербурге

Российской биофармацевтической компании «Биокад» предоставлены три участка общей площадью 9,7 га под строительство фармацевтического производства в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, следует из документов городской администрации. Здесь компания планирует построить завод по производству лекарств за 3 млрд рублей. Всего компания планирует в ближайшее время начать строительство четырех фармпредприятий – в Санкт-Петербурге, Москве и Турку (Финляндия), а также начать выпуск своих лекарств на заводе «Фармстандарт-Томскхимфарм» в Томске.

В документах сказано, что участки выделены под инвестиционный проект, рассчитанный на три года. Ежегодная арендная плата составит 2,7 млн рублей.

Это будет второй завод «Биокада» в Петербурге. Сейчас у компании производство в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Ранее гендиректор предприятия Дмитрий Морозов рассказывал, что территории площадки «Нойдорф» для его развития не хватает, а на площадке «Новоорловская» – проблемы с подключением инженерных сетей. Тем не менее «Биокад» подал заявку на заключение СПИК под строительство второй очереди завода на площадке «Нойдорф», в расширение планируется вложить более 3 млрд рублей. Заявка одобрена межправительственной комиссией при Минпромторге 21 декабря.

У «Биокада» – масштабные планы по расширению производства. Компания планирует выпускать лекарства на территории предприятия «Фармстандарт-Томскхимфарм» в Томске. Соответствующее ходатайство ФАС уже одобрила.

Кроме того, 3 млрд рублей будет вложено в завод в ОЭЗ технико-внедренческого типа «Зеленоград» в Москве. Строительство планируется завершить в 2021 году, здесь будут производиться онкопрепараты для нужд Москвы, которые город обязался закупить на 14 млрд рублей.

Есть и планы зарубежной экспансии: в 2018 году «Биокад» рассчитывает начать строительство завода в финском городе Турку, куда вложит более 25 млн евро.

«Биокад» – российская технологическая компания, специализируется на производстве препаратов для лечения рака, ВИЧ-инфекции, гепатита, рассеянного склероза. Выручка «Биокада» в 2016 году составила 11,7 млрд рублей, чистая прибыль – 3,2 млрд рублей. Основные владельцы – деловой партнер основного владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина Валерий Егоров (50%), сам «Фармстандарт» (20%) и основатель «Биокада» Дмитрий Морозов (30%).

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

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