Акции «Медси» выйдут из-под ареста

Условиями мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью» предусмотрено снятие ареста с имущества «Системы» и «Система-инвест», среди которого 100% акций ГК «Медси». Заявление об утверждении мирового соглашения поступило в Арбитражный суд Башкортостана, где рассматривается один из исков.

Согласно мировому соглашению, «Система» выплатит подконтрольной «Роснефти» «Башнефти» 100 млрд рублей, а стороны отказываются от всех взаимных претензий. Также оно предусматривает «снятие арестов и ограничений, наложенных на имущество АФК «Система» и «Система-Инвест» в связи со спорами», сказано в сообщении «Системы». Обязательства по соглашению должны быть исполнены до 30 марта 2018 года.

О мировом соглашении стороны объявили в минувшую пятницу, 22 декабря, – через день после встречи президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которую посетили глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель АФК «Система» Владимир Евтушенков. Встречу Путин завершил предложением дать им время поговорить, сообщал «Интерфакс».

«Башнефть» и Роснефть» требовали взыскать с «Системы» 170,6 млрд рублей по иску о возмещении убытков, которые якобы понесла «Башнефть» в результате реорганизации, и 131,6 млрд рублей дивидендов за 2009–2013 годы. Первый из исков суд частично удовлетворил, снизив сумму до 136,3 млрд рублей, решение было подтверждено в апелляции. По этому иску были арестованы несколько активов «Системы», среди которых 100% акций группы «Медси», одного из лидеров рынка медуслуг, ставшей третьей в «ТОП100 частных многопрофильных клиник России» Аналитического центра Vademecum.

«Система» в свою очередь потребовала с «Роснефти» и «Башнефти» возместить ей ущерб на 330,5 млрд рублей.

100 млрд рублей, которые теперь будет должна «Система», – это чуть более 20% от стоимости ее активов, сказано в сообщении. В пятницу «Роснефть» и «Система» указывали, что расплатиться «Системе» помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк.

Источник: АФК «Система»

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