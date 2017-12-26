Скандальный стартап Theranos привлек финансирование на $100 млн

Американский стартап Theranos, основанный предпринимательницей Элизабет Холмс, занимался внедрением принципиально нового метода исследования образцов крови. На пике популярности компания оценивалась в $9 млрд, но когда в 2015 году стало известно, что никакой новой технологии у Theranos фактически нет, компания попала в череду скандалов и оказалась на грани банкротства. Однако Элизабет Холмс не сдается: в пятницу, 22 декабря, Theranos сообщила инвесторам, что смогла привлечь кредит от Fortress Investment Group в размере $100 млн.

Заем, как говорится в письме, обеспечит компанию необходимыми средствами на 2018 год.

Theranos, основанная Элизабет Холмс, некогда была одним из самых успешных стартапов Силиконовой долины, который привлек от инвесторов $900 млн и достиг капитализация в $9 млрд. Компания продвигала новый метод анализа крови, который был дешевле и удобнее стандартных методик. Но позднее в его новизне и точности возникли сомнения.

В октябре 2015 года бывшие сотрудники лаборатории обвинили Холмс в том, что она ввела в заблуждение клиентов и инвесторов. Инспекция выявила в калифорнийской лаборатории Theranos многочисленные нарушения. Она была закрыта, а Холмс отстранена от управления лабораториями на два года.

В мае 2016 года стало известно, что Theranos направляла пациентам неверные результаты анализов крови. В результате к лаборатории подали иски пациенты и ее бывший деловой партнер – аптечная сеть Walgreen Boots. Федеральный прокурор США в Сан-Франциско и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследования в отношении компании.

С тех пор Theranos урегулировала некоторые разбирательства, в частности, с Walgreen Boots. В рамках сделки с генпрокурором штата Theranos аннулировала почти миллион сделанных в ее лабораториях анализов крови. Сейчас рассматриваются иски к Theranos от двух инвесторов из Калифорнии и от клиентов из Аризоны.

Сейчас концепция Theranos поменялась – она продвигает компактную автоматическую лабораторию miniLab для выявления различных заболеваний, пока что освоен только тест на вирус Зика.

Источник: WSJ

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