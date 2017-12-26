За оптовую торговлю медикаментами аптеку оштрафовали по КоАП

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики удовлетворил иск территориального органа Росздравнадзора к ООО «Аптека-72». Регулятор просил привлечь фармацевтическое предприятие к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности в сфере оборота лекарственных средств без специального разрешения.

На самом деле лицензия у «Аптеки-72» имеется, но на розничную торговлю. Организация же на протяжении ряда лет участвовала в открытых аукционах и поставляла медикаменты в ЛПУ республики, то есть осуществляла оптовую деятельность. На это несоответствие обратила внимание прокуратура и потребовала от Росздравнадзора провести проверку ООО, что и было сделано. Нарушение закона подтвердилось.

Предприятие полностью признало свою вину и просило применить к нему минимальную меру наказания в связи с тем, что ранее оно не привлекалось к административной ответственности, а также в силу тяжелого материального положения. Арбитражный суд КЧР пошел ответчику навстречу и своим решением оштрафовал «Аптеку-72» на 40 тыс. руб. (максимальная санкция по данной статье для юрлиц – 50 тыс. руб.).

Напомним, что в Астраханской области и Калмыкии при схожих обстоятельствах в отношении аптечных предприятий и их собственников были заведены уголовные дела. Однако там речь идет о доходах, исчисляющихся миллионами рублей, тогда как предприятие в городе Усть-Джегуте на опте зарабатывало гораздо более скромные суммы.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»