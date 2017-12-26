Дело о признании «Севастопольской аптечной сети» банкротом прекращено

Арбитражный суд Севастополя вынес определение об отказе во введении наблюдения на ГУП «Севастопольская аптечная сеть». Дело о банкротстве единственного предприятия, призванного обслуживать льготников, прекращено.

Иск о признании ГУП несостоятельным подавало ООО «Докфарм-Мед», которому ответчик задолжал свыше 7,5 млн руб. Соответствующее решение суда вступило в силу еще в августе этого года, однако расплачиваться с поставщиком госпредприятие не торопилось. Лишь после того, как суд принял к рассмотрению заявление о признании аптечной организации несостоятельной, а учредитель отправил в отставку прежнего директора ГУП, в середине декабря задолженность была полностью погашена. Это дало суду основание прекратить дело о банкротстве предприятия.

В ближайшее время «Севастопольской аптечной сети» предстоит реорганизация . Из государственного унитарного предприятия она должна превратиться в бюджетное учреждение. Ожидается, что это сделает управление компанией более эффективным и мобильным.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»