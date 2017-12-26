Аналитика Apteka.ru: страна готовится к новогодним праздникам

Аналитики Apteka.ru подвели итоги 50 недели года.

50 неделя (11.12 – 17.12.2017) отличилась приростом во всех группах по общему количеству аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru. Наибольший прирост отмечен по группам «Витамины» – около 10%, «Гигиена и косметика» и «Диета, спорт, питание» – по 8%.

Аналитики сервиса связывают рост с подготовкой страны к длительным праздникам. Люди начинают запасать препараты, наиболее востребованные в этот период.

В ТОП-10 подгрупп наибольший прирост по аптечным продажам в упаковках через сервис Apteka.ru относительно предыдущей недели показали «Нервная система» – почти 11% и «Уход за лицом» – рост на 13%. Обе подгруппы неизменно занимают 3 и 6 места соответственно. Примечательно, что по этим же подгруппам на 50 неделе зафиксирован наибольший прирост и по доле подгруппы в общем объёме аптечных продаж.

В преддверии праздников набирает популярность подгруппа «Пищеварительный тракт и обмен веществ», в частности, продажи панкреатина (МНН) на 49 неделе выросли на 13%, а на 50 неделе на 4%.



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«Фармацевтический вестник»