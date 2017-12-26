Крупнейшая израильская аптечная сеть заинтересована в покупке завода Teva в Ашдоде

Крупнейшая израильская аптечная сеть Super-Pharm (Israel) Ltd ведет переговоры с фармкомпанией Teva о приобретении ее производственного предприятия в г. Ашдод, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Об этом же сообщают и израильские СМИ.

По словам источников, Super-Pharm готова заплатить Teva 60–80 млн шекелей (17–23 млн долл.) и сохранить все 70 рабочих мест. На предприятии производятся, в основном, жидкие лекарственные формы для применения в стационарах и в домашних условиях (антибиотики и химиотерапевтические препараты), а также одноразовые медизделия и питание для недоношенных младенцев. Ежегодный объем продаж продукции завода составляет примерно 100 млн шекелей.

В начале месяца Teva объявила о сокращении глобального штата более чем на четверть, в т.ч. 1,7 тыс. сотрудников в Израиле.

В Super-Pharm, которая уже владеет лабораториями по производству лекарств для индивидуальных пациентов, отказались от комментариев, но подтвердили заинтересованность в сделке.

Представитель Teva от комментариев отказался.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»