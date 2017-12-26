Особенности аптечного рынка в туристических регионах

Мониторируя аптечные продажи, можно примерно оценить туристический поток. Ведь, если в Москве и Санкт-Петербурге среднемесячные аптечные продажи в стоимостном выражении падают на 12,3 и 7,4% соответственно, то в Краснодарском крае и Республике Крым, напротив, возрастают примерно на такие же величины.

Отдельно хочется остановиться на структуре аптечных сетей южных регионов. Дело в том, что столичные аптечные сети всегда на слуху. А вот чем живут регионы традиционных летних путешествий к морю — не всегда попадает в фокус новостных ресурсов.

Представляем обзор особенностей аптечного сегмента рынка ЛС в регионах традиционного летнего туризма – приложение к статье «Курортный роман», опубликованной в «ФВ» №38 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

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Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивный обзор будут открыты для просмотра до 31 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»