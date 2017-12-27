Mallinckrodt приобретает Sucampo Pharmaceuticals Inc

Британская фармацевтическая компания Mallinckrodt Plc объявила о приобретении американской Sucampo Pharmaceuticals Inc, сообщает Markets Insider.

Сумма сделки, в результате которой британская компания получает права на препарат для лечения запоров Amitiza, составляет около 840 млн долл. (18 долл. за акцию) без учета долговых обязательств Sucampo. С учетом долга сумма сделки составит 1,2 млрд долл.

Как отметили в Mallinckrodt, компания планирует рост прибыли на акцию на 0,3 долл. в 2018 г. при условии, что сделка будет закрыта в I квартале.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»