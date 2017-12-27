Препарату avelumab в комбинации с axitinib присвоен статус «прорывной терапии»

Препарат avelumab компаний Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) и Pfizer во второй раз получил статус «прорывной терапии» в США, теперь в комбинации с Inlyta для применения у нелеченных пациентов с распространенным почечно-клеточным раком (ПКР), сообщает PharmaTimes.

Данный статус, предназначенный для ускорения процесса исследований и рассмотрения регистрационных заявок на препараты, таргертирующие серьезные или жизнеугрожающие состояния и потенциально имеющие терапевтические преимущества по сравнению с существующими ЛС, присвоен на основании предварительной оценки данных глобального клинического исследования Ib фазы JAVELIN Renal 100, в котором оценивали безопасность и эффективность указанной комбинации.

Данные КИ показывают, что комбинация ингибитора PD-L1 Bavencio (avelumab) с ингибитором VEGF Inlyta (axitinib) вызвала иммунный ответ у 58,2% пациентов с распространенным ПКР.

По мнению Криса Бошоффа, руководителя Отдела иммуноонкологии, исследований ранних стадий и трансляционной онкологии Pfizer, комбинированная иммунотерапия, которая может дополнить применение существующих препаратов, таких как Inlyta, потенциально способна улучшить исходы для пациентов с распространенным раком почки. Он считает также, что компетенции Pfizer в разработке препаратов для лечения распространенного ПКР являются явным преимуществом в решении задач, связанных с лечением опухолей такого типа. Ожидается, что КИ III фазы для изучения комбинации avelumab + Inlyta завершатся к концу 2018 г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»