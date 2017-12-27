Суд по интеллектуальным правам согласился: розничное предприятие не может называться «Аптечным складом»

Суд по интеллектуальным правам поставил точку в споре «Бережной аптеки Апрель» об исключительности коммерческого обозначения «Аптечный склад». Он отказал фармацевтической компании в удовлетворении иска и согласился с позицией территориального органа УФАС по Ставропольскому краю и судов первой и апелляционной инстанций, которые ранее также сочли претензии аптечной организации необоснованными.

«Бережная аптека Апрель» требовала, чтобы антимонопольный орган закрепил за ней исключительное право на использование обозначения «Аптечный склад» и привлек к ответственности розничные фармпредприятия Ставрополья, которые стали использовать его в различных вариациях в своей коммерческой деятельности вскоре после прихода на местный рынок сети дискаунтеров «Аптечный склад».

Территориальный орган отказался удовлетворить жалобу заявителя, подчеркнув, что словосочетание «Аптечный склад» является общеупотребимым, не обладает никакой оригинальностью и не отражает специфики деятельности компании. Более того, употребление слова «склад» любыми розничными предприятием нарушает закон о защите конкуренции и вводит потребителя в заблуждение. В итоге ставропольское УФАС привлекло к административной ответственности не только конкурентов «Бережной аптеки Апрель», но и ее саму.

Тогда заявитель решил обжаловать отказ УФАС в суде, но и в первой, и апелляционной инстанциях получил отказы.

Постановление суда по интеллектуальным спорам вступило в силу

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»