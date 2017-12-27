Mallinckrodt купит американскую Sucampo за $1,2 млрд

Ирландская Mallinckrodt купит американскую биофармацевтическую компанию Sucampo Pharmaceuticals за $1,2 млрд что соответствует цене в $18 за акцию. Сделка включает препарат Amitiza (лубипростон), который компания называет ведущим на рынке слабительных.

Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку.

На рецептурные средства, к которым относится Amitiza, приходится 10% рынка препаратов от запора, он растет на 10-15% в год, это около 4,2 млн рецептов. Чистые продажи Amitiza в 2016 году составили $456 млн. Сейчас препарат рассчитан на взрослых, но в первом квартале 2018 года может получить одобрение на применения детьми.

У Sucampo есть еще Rescula (раствор унопростона изопропила), которым лечат глазную гипертензию и открытоугольную глаукому. Годовые продажи препарата составляют около $9 млн, Mallinckrodt получит права и на него.

Выручка Sucampo за три квартала 2017 года к аналогичному периоду 2016 года выросла на 13% до $177,4 млн, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 37% до $45,3 млн.

Mallinckrodt — ирландская фармацевтическая компания. За январь-сентябрь 2017 года ее чистые продажи составили $2,43 млрд, снизившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Скорректированный чистый доход составил $547,2 млн.

Mallinckrodt в 2014 году приобрела за $5,6 млрд американскую биофармацевтическую компанию Questor Pharmaceuticals, чтобы пополнить свой портфель препаратами для лечения аутоиммунных заболеваний.

Источник: Mallinckrodt Pharmaceuticals

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