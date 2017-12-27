У бывших руководителей «Здоровых людей» прошли обыски

Следственные органы провели обыски у фигурантов уголовного дела, заведенного летом 2017 года по преднамеренному банкротству ООО «УК Пента», сообщили Vademecum три источника, близкие к бывшему руководству аптечной сети «Здоровые люди». По информации одного из источников, обыски прошли накануне по одиннадцати адресам.

По словам двух других источников, в частности, следователи провели обыски у двух бывших гендиректоров ООО «УК Пента» (ранее компания называлась ООО «УК Здоровые люди») Евгении Ленденской и Виктории Атамановой, у бывшего гендиректора ООО «Здоровые люди Санкт-Петербург» Татьяны Аполоновой, а также у бывшего гендиректора ООО «Здоровые люди» Алексея Батулина.

Получить оперативный комментарий в Следственном комитете УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга, который возбудил уголовное дело в отношении ООО «УК Пента» по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), Vademecum не удалось.

Максимальная ответственность, предусмотренная статьей, – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев.

По мнению кредиторов, по заявлению которых было возбуждено уголовное дело, все активы из «УК Пента» были преднамеренно выведены, и в итоге задолженность компании составила около 1 млрд рублей.

Признаки неплатежеспособности у «УК Пента» появились примерно пять-шесть лет назад, говорил Vademecum конкурсный управляющий компании Эдуард Чу. «Добросовестный должник должен был еще тогда обратиться с заявлением о признании банкротства, а не аккумулировать задолженность в сотни миллионов. Мы думаем, это делалось сознательно: деньги прятались и выводились», – полагает он.

Историю краха «Здоровых людей», а также о том, чем теперь занимается один из бывших совладельцев сети Алексей Батулин, читайте в специальном расследовании Vademecum.

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