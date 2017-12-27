Смоленская УФАС проверит информацию о создании единого фармдистрибьютора

УФАС по Смоленской области рассмотрит на предмет признаков нарушения антимонопольного законодательства информацию о создании фактически единого фармдистрибьютора в регионе, сообщила Vademecum замруководителя Смоленского УФАС Наталья Мишенькина. Ранее власти сообщали о том, что с 2018 года единым дистрибьютором льготных лекарств будет выступать создаваемый единый государственный оператор. Власти опубликовали и список аптек, только в них со следующего года можно будет приобрести льготные лекарства.

В списке 39 аптек с частной и государственной формой собственности.

Оператор будет создан на базе Смоленского областного медицинского центра. Так будет оптимизирован учет и контроль за лекарственным обеспечением граждан, сокращено число посредников, снизятся и расходы на доставку, объяснял местный Департамент здравоохранения.

Так власти отреагировали на ситуацию с нехваткой лекарств в этом году. К концу сентября 2017 года на «отсроченном обслуживании» оказалось более 10 тысяч рецептов. Не хватало средств, объяснял губернатор области Алексей Смоленский. По данным ТАСС, частная компания, которая должна была поставлять лекарства, задержала поставки, требуя гарантий заключения последующих контрактов.

Как минимум в двух регионах существуют свои государственные дистрибьюторы, с которыми пока безуспешно борются управления ФАС. В Нижнем Новгороде это Нижегородская областная фармация, которая законодательно закреплена как единственный поставщик лекарств в регионе. Есть также ГУП «Фармация» в Чувашии, также получившая в этом году статус единственного поставщика. Соответствующий закон в суде УФАС по Республике Чувашии не смогла оспорить и в Верховном суде.

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