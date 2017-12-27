R&D-центр «НоваМедика Иннотех» соответствует российским стандартам GMP

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», инвестиционный проект Роснано, сообщает о получении заключения Министерства промышленности и торговли РФ о соответствии производственной площадки R&D-центра «НоваМедика Иннотех» (дочерняя компания НоваМедики) российским стандартам Good Manufacturing Practice (GMP). Сертификат, выданный на основании всеобъемлющего аудита комиссии Минпромторга РФ, подтверждает, что процессы разработки, производства и контроля качества в «НоваМедике Иннотех» организованы в соответствии с высокими стандартами качества, и выпуск таблеток, мягких и твердых желатиновых капсул и пеллет на его производственных мощностях соответствует российским требованиям GMP.

«Теперь R&D-центр НоваМедики сможет предоставлять партнерам довольно редкий на российском фармрынке комплекс услуг, в который входит разработка и производство сложных лекарственных препаратов, в том числе, с использованием эксклюзивных для нашего рынка технологий, таких как горячая экструзия, сферонизация гранул, покрытие пеллет в псевдосжиженном слое. Уверен, что положительное заключение экспертов о соответствии производственных мощностей «НоваМедика Иннотех» требованиям GMP послужит дополнительным аргументом для наших партнеров при принятии решения о выборе площадки для контрактных разработок и производства в России», – отметил Александр Кузин, генеральный директор компании «НоваМедика».

Далее в планах R&D-центра НоваМедики – получение международного сертификата GMP.

«НоваМедика» – современная российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году американским венчурным фондом Domain Associates LLC и АО «РОСНАНО». НоваМедика имеет развитую инфраструктуру для продвижения и продажи фармацевтических продуктов. В данное время компания занимается продвижением на российский рынок портфеля из 25 продуктов в области офтальмологии и гастроэнтерологии. Стратегия НоваМедики направлена на поиск, регистрацию и локализацию в России прав интеллектуальной собственности на инновационные фармацевтические препараты и технологии, а также на разработку и реализацию собственных R&D-проектов.

В апреле 2017 года НоваМедика открыла Технологический центр с новейшими технологическими возможностями, ранее недоступными в российской фармацевтической индустрии. В 2016 году НоваМедика стала ключевым партнером Pfizer в России. В рамках этого партнерства в мае 2017 года НоваМедика начала строительство фармацевтического GMP-производства в Калужской области. В октябре 2017 года R&D-центр НоваМедики получил производственную лицензию от Минпромторга РФ. В декабре 2017 года Межведомственная комиссия одобрила заявку НоваМедики на заключение СПИК для создания нового фармацевтического производства в Калужской области.

gmpnews