Фармацевтическая промышленность Калужского региона выросла на 80%

25 декабря в Калуге в пресс-центре областной газеты «Весть» состоялась пресс-конференция губернатора Анатолия Артамонова, посвященная итогам уходящего года.

Открывая встречу, глава региона представил журналистскому сообществу области предварительные результаты работы в 2017 году. «Могу сказать с полным основанием: мы этот год завершаем успешно», – начал он. По информации губернатора, подъем в ключевых отраслях экономики сохраняется. Ожидается, что по итогам года индекс промышленного производства в регионе превысит 110% к уровню 2016 года.

Предприятия фармацевтической отрасли показали рост 180% к уровню прошлого года.

Глава региона обратил внимание на двукратный рост экспорта предприятий области, что произошло во многом благодаря торговле со странами дальнего зарубежья. Этот показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился почти в 3 раза.

Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области был сформирован в 2011 году и в марте 2012 года был юридически оформлен в виде АССОЦИАЦИИ «Калужский фармацевтический кластер», который на сегодня объединяет 63 предприятия. Отраслевая специализация кластера – проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармацевтических субстанций и радиофармпрепаратов, промышленное производство готовых лекарственных средств (ГЛС) и фармацевтических субстанций, инфузионных растворов и парентерального питания.

gmpnews