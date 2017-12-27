Amazon может купить логистический центр Тевы в Шоаме

Американская корпорация интернет-торговли Amazon ведет переговоры о покупке логистического центра, принадлежащего израильскому фармацевтическому концерну «Тева» в Шоаме.

Как сообщает экономический обозреватель газеты «Маарив» Йегуда Шарони, стоимость сделки составит от 0,5 до 1 миллиарда шекелей.

Центр логистики был построен в 2011 году на площади 77 тысяч квадратных метров, из которых 50 тысяч кв.м. застроены.

Напомним, что Amazon занимается поиском решения для выхода на израильский рынок, тогда как «Тева» проводит массовые сокращения. Центр логистики в Шоаме был одним из объектов, закрытие или продажа которого рассматривалась руководством концерна.

gmpnews