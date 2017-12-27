«СоюзФарма»: аптекам в обозримом будущем будут перекрыты пути для вхождения в систему здравоохранения

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» обращается ко всем профессионалам, работающим в фармацевтической отрасли, с предложением выразить свое отношение к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статью 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части розничной торговли лекарственными препаратами», публичное обсуждение которого проходит на сайте regulation.gov.ru.

Общественников обеспокоил тот факт, что законопроект предлагает внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» определение торговой организации. В законопроекте данное понятие раскрывается следующим образом: «Торговая организация — организация, осуществляющая розничную торговлю продовольственными товарами, которая вправе осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, перевозку и отпуск лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, для медицинского применения в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона».

В ассоциации делают вывод, что все аптечные организации, реализующие БАД (относятся к продовольственным товарам), после принятия закона будут являться торговыми организациями.

В «СоюзФарме» обеспокоены такими перспективами и предполагают, что:

— Аптекам в обозримом будущем перекрыты пути для вхождения в систему здравоохранения, чтобы занять в ней достойное место в качестве организаций, оказывающих профессиональную фармацевтическую помощь.

— Дальнейшее признание аптечных организаций как торговых организаций приведет к тому, что все нормативные акты о субъектах торговли (проверки, налоги, санитарные правила и т.п.) будут распространяться на аптечные организации, что доставит аптечным организациям множество проблем.

— Для того чтобы в настоящее время субъект торговли имел возможность получить лицензию на фармдеятельность, нет необходимости в предлагаемом нормативном акте. Субъекты торговли уже имеют аптечные пункты и продолжают их успешно открывать. Отсутствие нормативно-правового закрепления понятия «торговая организация» не препятствует осуществлению фармацевтической деятельности субъектами торговли.

«СоюзФарма» призывает всех профессионалов, работающих в фармацевтической отрасли, выразить свое отношение к законопроекту, публичное обсуждение которого завершится 17 января 2018 г.

«Фармацевтический вестник»