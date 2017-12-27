Более 3 тысяч аптек, входящих в структуру ГК «Протек», будут информировать граждан о выборах Президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и президент фармацевтической компании «Протек» Вадим Музяев подписали 26 декабря соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах Президента России 18 марта 2018 г.

Документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам информирования избирателей о сроках и порядке совершения избирательных действий, распространения печатных и аудиовизуальных материалов о ходе подготовки и проведения выборов Президента РФ, а также сроках и порядке совершения избирательных действий, сообщили в пресс-службе Избиркома.

«Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии с Группой компаний «Протек», в которую входит крупнейшая сеть аптек, — сообщила Элла Памфилова при подписании документа. — Эта очередная договоренность ЦИК России будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах Президента Российской Федерации. Ранее мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой России и готовы сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями».

В рамках соглашения ГК «Протек», в структуре которого работает более 3 тыс. аптек, будет оказывать содействие Центризбиркому в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Документ вступает в силу с момента его подписания и действует до 18 марта 2018 г.

«Подписание соглашения о взаимодействии с ЦИК России соответствует нашей гражданской позиции, — отметил Вадим Музяев. — Мы считаем возможным и нужным сделать все необходимое, чтобы помочь проинформировать наших сограждан о предстоящих выборах Президента Российской Федерации».

«Фармацевтический вестник»