Компания «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко передана «Ростеху»

ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» («Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко) будет передано Госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ. Соответствующий Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 подписал Владимир Путин.

«Принять предложение Правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 7 199 160 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», составляющих 100% его уставного капитала», – говорится в указе.

Правительству РФ поручено осуществить передачу в течение года.

«»Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» – старейшее предприятие отечественной фармацевтической индустрии, основанное в 1882 году.

В портфеле компании более 100 различных препаратов, в том числе антибиотики, лекарства от туберкулеза, транквилизаторы, витамины, обезболивающие и т.д. Значительная часть продукции входит в перечень ЖНВЛП.

«Фармацевтический вестник»