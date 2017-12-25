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Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»»

Принят: Декабрь 25, 2017

Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»»

«Фармацевтический вестник»

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Декабрь 27, 2017 | Просмотров: 38