Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»»

Принят: Декабрь 25, 2017 Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»» «Фармацевтический вестник»