Принят: Декабрь 25, 2017
Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»»
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Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»»
Принят: Декабрь 25, 2017
Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»»
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