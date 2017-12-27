Чемезов: «Нацимбио» может стать полностью частной компанией

Входящая в «Ростех» Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») может стать полностью частной, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью «Коммерсанту». Сейчас «Нацимбио» находится в процессе объединения с частной компанией «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова.

«Некоторые активы мы вообще будем продавать полностью, но это, разумеется, не коснется оборонного производства, – сказал Чемезов. – А вот предприятия, которые производят только гражданскую продукцию, – запросто. Например, у нас есть Национальная иммунобиологическая компания. Недавно приняли решение о том, что «Марафон Групп» Александра Винокурова войдет в капитал. В подобных чисто гражданских проектах мы можем полностью выйти из капитала».

Об объединении фармактивов «Ростех» и «Марафон Групп» объявили в августе 2017 года. Какой пакет будет принадлежать «Марафон Групп» в объединенной компании, не разглашается, однако знакомый с условиями сделки источник говорил Vademecum, что он будет «существенно больше блокирующего».

По словам источника Vademecum, вопрос о полной передаче акций «Нацимбио» в частные руки пока обсуждается исключительно как гипотетическая возможность.

АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». «Нацимбио» также занимается достраиванием завода «Киров Плазма» в Кировской области совместно с «Фармстандартом» и итальянской Kedrion Biopharma. Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

Холдинг «Марафон Групп» Александр Винокуров и Сергей Захаров создали весной 2017 года. Принадлежащие Винокурову фармактивы (акции дистрибьютора «СИА Интернейшнл», аптечной сети «Мега Фарм», производственных компаний «Синтез», «Биоком» и «Бентус Лаборатории») были объединены в субхолдинг «Марафон Фарма». В субхолдинг также вошел производитель вакцин «Форт», в котором «Марафон» купил контрольную долю.

Источник: «Коммерсантъ»

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