Медведев смягчит ответственность врачей за нарушение выписки обезболивающих

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос смягчения ответственности врачей и фармацевтических работников за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, «не обладающих высокой степенью общественной опасности».

«Минюсту совместно с Минздравом, МВД России и с участием Верховного суда определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности», – говорится на сайте Правительства РФ.

Представить решение ведомства должны до 10 февраля 2018 года.

Смягчение ответственности медиков при работе с наркотическими обезболивающими – одна из мер, предусмотренных приоритетным проектом «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в РФ», который могут утвердить в январе 2018 года. Проект рассчитан до 1 апреля 2025 года, пока на него планируется выделить 630 млн рублей – по 90 млн рублей на каждый год.

В паллиативной помощи в России нуждается около 1,3 млн человек, в 2017 году, согласно паспорту проекта, ее получили лишь 142 тысячи человек. К 2024 году число получивших паллиативную помощь должно увеличиться до 231 тысячи.

Проблема доступности обезболивающих обострилась в 2014 году, когда после самоубийства бывшего начальника Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ Вячеслава Апанасенко, не пожелавшего терпеть боль от онкологического заболевания, внимание СМИ и общественности было приковано к другим многочисленным случаям суицидов онкобольных. В связи с этим в июле 2015 года в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» были внесены поправки, упрощающие выписку наркотических обезболивающих лекарств, вскоре их утвердило Правительство РФ. Но глобально ситуация так и не изменилась.

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву РФ составить к январю 2018 года государственный регистр пациентов, которые нуждаются в сильнодействующих обезболивающих, тем самым признав, что многолетние попытки упорядочить оборот таких препаратов провалились. В 2016 году Федеральный фонд ОМС отчитывался, что за восемь месяцев было выявлено более 1,5 тысячи нарушений, связанных с назначением обезболивающих препаратов. Из них 1 212 случаев приходятся на проблемы с выпиской медикаментов пациентам, которые лечатся от онкологических заболеваний амбулаторно. Нарушения связаны с несвоевременным назначением препаратов и оформлением рецептов, а также с отказами врачей назначать обезболивающие.

Источник: Сайт Правительства России

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