«Эвипро» вложит 350 млн в производство медизделий в Новосибирске

Компания «Эвипро» откроет производство гемостатических материалов и медизделий для эндоваскулярной хирургии в новосибирском биотехнопарке «Кольцово» с расчетом занять до 15% российского рынка. Общая сумма инвестиций в проект составляет 350 млн рублей на ближайшие пять лет, однако руководство компании не исключает того, что объем финансирования может увеличиться ввиду сложности производства. Площадь нового производства составит 3 тысячи кв. м, его строительство компания рассчитывает завершить за год, а за три года – выйти на проектную мощность.

Как сообщает «Коммерсантъ», в настоящий момент идет подготовка технической части проекта.

НПК «Эвипро» стала восьмым резидентом биотехнопарка «Кольцово». В технопарке уже работают фармкомпании «СФМ-фарм», «Катрен», производитель медизделий «Ангиолайн», поставщик реагентов для лабораторной диагностики «Вектор-Бест». При этом только «Катрен» собиралась вложить 1 млрд рублей в строительство головного офиса, а всего резиденты технопарка рассчитывали вложить 7 млрд рублей.

Как следует из системы СПАРК-Интерфакс, совладельцами компании НПК «Эвипро» выступают Дмитрий Девицин (48%), EVINMED PTE LTD (41%) и ООО «ЦСТ Даксмед» (11%). Компания зарегистрирована в августе 2015 года, ее финансовые показатели не раскрываются.

Источник: Коммерсантъ

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